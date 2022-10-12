Извергающийся вулкан на острове Стромболи привлек туристов | 360°

Мир 12 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Извергающийся вулкан на острове Стромболи привлек туристов

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Туристы забронировали все доступные номера в отелях итальянского острова Стромболи, где происходит извержение вулкана. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на газету la Repubblica.

Эксперты службы гражданской обороны предупредили, что природное явление может представлять опасность. Вокруг кратера расширили площадь оцепленной территории из-за небольшого взрыва, который сопровождался выбросом большого количества пепла.

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Несмотря на это, туристы устремились на остров. Сейчас там находятся примерно 600 человек.

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