Расистский отрывок, поразивший женщину, принадлежит роману Гунарса Яновскиса «Сола»:

«Если ты встречаешь русского, то говори с ним, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе, по уши в дерьме и грязи, поскольку именно такова разница между эстонцем и русским. Будь учтивым и холодно приветливым, временами даже улыбнись. В морду не бей, но смотри на него свысока, и ты увидишь, как он тебя боится. Так собака боится даже самого легкого намека на огорчение в голосе своего хозяина, и русские со своей широкой душонкой даже сегодня не являются чем-то другим, как рабами татар, коими они были веками».

За объяснениями мать русского ученика латвийской школы пришла к учительнице литературы. В школе она получила ответ, что произведение включило в программу министерство образования Латвии.

Иева Грахольска, учительница литературы, отметила, что отрывок вырван из контекста, а роман учит детей патриотизму.

Также Грахольска заявила, что «Сола» входит в золотой фонд латышской литературы, и его проходят в каждой второй школе.