Мир 09 марта 2024, 20:11 «Изучаем варианты». Штаты еще не определились с отправкой военных на Гаити США пока не приняли решение об отправке войск на Гаити Scandinavian Backlash / Unsplash

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Власти США еще не приняли решения об отправке морских пехотинцев на Гаити, сообщили ТАСС в Пентагоне. Так в оборонном ведомстве прокомментировали данные о переброске военных в островное государство в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

По словам представителя ведомства, пока прорабатываются варианты действий для обеспечения безопасности сотрудников американского посольства на острове.

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«В данный момент мы изучаем варианты действий», — рассказали корреспонденту агентства и добавили, что окончательных решений еще не принимали.

Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на правительственные здания в Гаити. По некоторым данным, преступники атаковали штаб-квартиру полиции, а местные жители поспешили покинуть район ЧП. Силовикам удалось уничтожить около дюжины нападавших.