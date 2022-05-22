Израильтянин подал в суд на ресторан из-за «слишком вкусного чизбургера»

Религиозный житель израильского города Ход ха-Шарона подал иск в суд на ресторан быстрого питания Burger King из-за «слишком вкусного чизбургера». Кошерное заведение использовало для приготовления бутербродов обычный молочный сыр вместо продукта из растительного заменителя молока. Подробности сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

Мужчина заказал чизбургер, будучи уверен, что сыр в нем не из коровьего молока. Попробовав еду, израильтянин удивился, обнаружив, что чизбургер «подозрительно вкусен». Клиент поинтересовался у сотрудников, как им удалось приготовить такое вкусное кошерное блюдо. Однако выяснилось, что в чизбургере использовался обычный сыр — из коровьего молока. Персонал заявил, что заведение раньше было кошерным, но уже таковым не является.

Религиозный израильтянин подал на сеть быстрого питания в суд. Он заявил, что видел рекламу, в которой приглашали попробовать новый кошерный продукт. По его мнению, заведение дезинформировало население и нанесло вред многим клиентам.

«Посетитель сети был изумлен и раздосадован тем, что съел некошерную пищу, нарушив запрет на сочетание молочного и мясного, что противоречит его вере», — с такой формулировкой был подан иск в суд.