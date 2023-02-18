Мир 18 февраля 2023, 18:26 Израильскую делегацию выгнали с открытия саммита Африканского союза в Эфиопии Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза YouTube

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Израильскую делегацию выгнали открытия саммита Африканского союза в Эфиопии. Об этом сообщила местная газета Times of Israel со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

На церемонии открытия к израильским дипломатам подошли охранники и попросили их покинуть помещение. Спустя время делегатам пришлось уйти с мероприятия.

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В МИД отметили, что с церемонии выгнали посла Шэрон Бар-Ли, который имел статус аккредитованного наблюдателя. Диппредставительство заверило, что со всей серьезностью относится к случившемуся.

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«Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — отметили в израильском МИД.

В материале газеты пояснили, что перед началом саммита Претория и Алжир высказались против решения председателя комиссии Африканского союза снова предоставить Израилю статус наблюдателя.

Президент Владимир Путин накануне заявлял, что страны Африки для России были и остались важными и надежными партнерами. По его словам, государства объединяет желание выстроить справедливый и многополярный мир.