Мир 06 апреля 2023, 21:27 Израильским военным приказали готовиться к любым возможным ответным мерам на удары Ливана Минобороны Израиля: военным дано указание подготовить возможные ответы на ракетные удары РИА «Новости»

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился подготовить любые возможные ответные меры после ракетного обстрела с территории соседнего Ливана. Заявление министра обороны по итогам срочного совещания с военным командованием распространила пресс-служба ведомства.

На совещании руководители оборонных структур обсудили все направления, в том числе запуски ракет с территории Ливана и сектора Газа.

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«По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером», — говорится в заявлении Минобороны.

За час 6 апреля по Израилю с территории Ливана выпустили около 30 ракет. Порядка 15 из них перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». На севере Израиля временно закрыли воздушное пространство для перелета гражданских самолетов. В ответ армия обороны Израиля обстреляла южные районы Ливана.