Израильский «Железный купол» перехватил 20 ракет из Газы
Как сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ), обстрел начался в 10:10 по Москве. Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдоде, Ашкелоне, Ришоне ле-Ционе, Холоне и столице Тель-Авиве.
Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в ГазеПодробнее
По предположению военных, ракетный удар со стороны палестинцев — это ответ на гибель командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата. Его уничтожили израильские военные в ходе удара по дому аль-Ата в Газе.
По данным министерства здравоохранения вместе с боевиком погибла женщина. Ее имя пока не называют. Также в результате удара ранения различной степени тяжести получили два человека. «Исламский джихад» подтвердил гибель своего командира.
Убийство аль-Ата одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, так как командир радикальной организации был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных, а также планировал новые нападения.