  • Израильский «Железный купол» перехватил 20 ракет из Газы

    12 ноября 2019, 11:49

    Андрей Иванов

    Палестинские радикалы запустили из сектора Газа 50 ракет по Израилю. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 20 из них.
    Израильский «Железный купол» перехватил 20 ракет из Газы

    Как сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ), обстрел начался в 10:10 по Москве. Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдоде, Ашкелоне, Ришоне ле-Ционе, Холоне и столице Тель-Авиве.

    Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе

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    По предположению военных, ракетный удар со стороны палестинцев — это ответ на гибель командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата. Его уничтожили израильские военные в ходе удара по дому аль-Ата в Газе.

    По данным министерства здравоохранения вместе с боевиком погибла женщина. Ее имя пока не называют. Также в результате удара ранения различной степени тяжести получили два человека. «Исламский джихад» подтвердил гибель своего командира.

    Убийство аль-Ата одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, так как командир радикальной организации был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных, а также планировал новые нападения.