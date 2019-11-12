Израильский «Железный купол» перехватил 20 ракет из Газы

Палестинские радикалы запустили из сектора Газа 50 ракет по Израилю. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 20 из них.

Как сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ), обстрел начался в 10:10 по Москве. Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдоде, Ашкелоне, Ришоне ле-Ционе, Холоне и столице Тель-Авиве.

Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе Подробнее

По предположению военных, ракетный удар со стороны палестинцев — это ответ на гибель командира группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата. Его уничтожили израильские военные в ходе удара по дому аль-Ата в Газе.

По данным министерства здравоохранения вместе с боевиком погибла женщина. Ее имя пока не называют. Также в результате удара ранения различной степени тяжести получили два человека. «Исламский джихад» подтвердил гибель своего командира.

Убийство аль-Ата одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, так как командир радикальной организации был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных, а также планировал новые нападения.