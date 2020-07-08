Израильский врач назвал альтернативу ИВЛ для больных COVID-19

В Израиле больных COVID-19, которые тяжело переносят инфекцию, стараются подключать к ИВЛ в крайнем случае. Врачи используют неагрессивную подачу кислорода. Ресурсов так тратится меньше, а шанс на выздоровление у человека увеличивается.

Израильские врачи используют вместо аппаратов искусственной вентиляции легких кислородные маски. Лечение они дополняют противовоспалительными и противовирусными препаратами. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий отделением коронавируса в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве доктор Гай Хошен.

«Больных, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, стало меньше. У этого есть несколько объяснений», — сказал врач.

Он напомнил, что подключенный к ИВЛ пациент находится под наркозом и интубирован — лежит с трубками внутри своей дыхательной системы. Хошен подчеркнул, что тяжелым больным в такой ситуации можно давать кислород через маски.

«Это неагрессивная система подачи кислорода — больной находится в сознании», — заметил израильский специалист.

В стране подход к лечению тяжелобольных с COVID-19 изменили. В марте и апреле их подключали к ИВЛ, но уже к концу второго месяца поняли, что есть шанс избежать этой процедуры.

В Израиле с начала марта из-за коронавируса скончались 338 человек — около 1% от общего числа подтвержденных случаев инфекции. Относительно низкую смертность связывают как раз с правильной подачей кислорода тем, кто в нем нуждается.

«Эти два фактора — правильные лекарства и правильная подача кислорода — дают нам возможность обходиться без подключения к ИВЛ и анестезии в лечении тяжелобольных», — заметил Гай Хошен.

Медик добавил, что на подключенных к ИВЛ больница тратит огромные ресурсы. И с лечением других пациентов они несравнимы. Кроме того, у больных на ИВЛ гораздо ниже способность к выздоровлению.

Для лечения тех, кто переносит COVID-19 тяжело, в клиниках страны используют противовоспалительные и антивирусные средства, в том числе ремдесивир. Запасы этого лекарства подходя к концу из-за того, что США скупили почти весь объем производимого американскими фармацевтами препарата.

Больным также переливают плазму без кровяных клеток уже поправившихся пациентов с антителами. Хошен подчеркнул, что работает только соединение всех известных методов лечения коронавируса.