Мир 15 января 2024, 14:40 Израильский тренер Дрор Каштан умер в возрасте 79 лет

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Бывший главный тренер сборной Израиля по футболу и самый титулованный специалист в истории чемпионатов страны Дрор Каштан скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Израильскую футбольную ассоциацию.

За всю профессиональную деятельность тренер приводил свои команды к победе в чемпионате Израиля, несколько раз становился обладателем Кубка страны и завоевал Кубок израильской лиги.

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Отмечается, что причины смерти тренера не называются.