Мир 05 апреля 2023, 08:28 Израильский солдат получил ранение в ходе столкновений на Западном берегу Иордана Израильский военнослужащий получил ранение в перестрелке на Западном берегу реки Иордан Unsplash

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Израильский военнослужащий получил ранение в ходе перестрелки с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу армии Израиля.

По данным израильской стороны, массовые беспорядки начались в городе Бейт-Уммар. Протестующие жгли шины, бросали в солдат камни и взрывные устройства. Один из военнослужащих получил огнестрельное ранение, израильские военные открыли ответный огонь.

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«Солдаты ведут поиски [открывших огонь] подозреваемых», — отметили в пресс-службе.

Раненому военному оказали медицинскую помощь на месте. Затем его эвакуировали в госпиталь, где он будет проходить дальнейшее лечение.

Военно-воздушные силы Израиля в среду нанесли удары по сектору Газа. Обстрел был произведен после того, из сектора Газа накануне выпустили девять ракет по Израилю. Одна из них попала в завод в промышленной зоне населенного пункта Сдерот.

По меньшей мере 15 палестинцев пострадали в районе города Наблус на Западном берегу в ходе столкновений с израильтянами. По данным палестинских ресурсов, инциденты имели место и в Иерусалиме, где израильские военные силой вынуждали людей покинуть мечеть Аль-Акса, сообщило РИА «Новости».