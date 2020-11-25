Израильский премьер сравнил женщин и детей с животными
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление, в котором назвал женщин и детей «животными с правами». Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Нетаньяху высказался на конференции по поводу Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По его словам, насилие над женщинами и детьми следует искоренить, потому что «животных бить нельзя». Пользователи Twitter раскритиковали премьера за такие слова.