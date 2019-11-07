  • Израильский политик оценил риск от попадания «Пращи Давида» к российским специалистам

    07 ноября 2019, 18:51

    Ирина Нагайникова

    Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер прокомментировал слухи о ракете-перехватчике, попавшей к сирийцам, а после к российским специалистам, сообщило ИА НСН.

    Американское издание Business Insider припомнило историю, которая произошла летом прошлого года. Тогда одна из ракет системы ПРО Израиля «Праща Давида» якобы не разорвавшись упала на сирийскую территорию, а затем была передана российским специалистам.

    По словам американских журналистов, изучение ракеты поможет найти пути обхода израильской системы ПРО. Якобы этой информацией Россия сможет поделиться с Ираном, а также «другими врагами Израиля».

    Алекс Векслер заверил, что Израиль не видит в этом серьезной угрозы.

    «Уже после пуска стало ясно, что ракеты со стороны Сирии не долетают до нас. И был дан приказ на самоуничтожение обеих ракет. С точки зрения израильских военных, обе ракеты были уничтожены. Но некоторые специалисты считают, что одна ракета, наверняка, была уничтожена, а вторая упала на территории Сирии <…> Всегда есть опасность утраты секретов. Но 100-процентных доказательств этого нет. Мы к этому не относимся очень серьезно», — прокомментировал ситуацию Векслер.