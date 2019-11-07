Израильский политик оценил риск от попадания «Пращи Давида» к российским специалистам

Американское издание Business Insider припомнило историю, которая произошла летом прошлого года. Тогда одна из ракет системы ПРО Израиля «Праща Давида» якобы не разорвавшись упала на сирийскую территорию, а затем была передана российским специалистам.

По словам американских журналистов, изучение ракеты поможет найти пути обхода израильской системы ПРО. Якобы этой информацией Россия сможет поделиться с Ираном, а также «другими врагами Израиля».

Алекс Векслер заверил, что Израиль не видит в этом серьезной угрозы.

«Уже после пуска стало ясно, что ракеты со стороны Сирии не долетают до нас. И был дан приказ на самоуничтожение обеих ракет. С точки зрения израильских военных, обе ракеты были уничтожены. Но некоторые специалисты считают, что одна ракета, наверняка, была уничтожена, а вторая упала на территории Сирии <…> Всегда есть опасность утраты секретов. Но 100-процентных доказательств этого нет. Мы к этому не относимся очень серьезно», — прокомментировал ситуацию Векслер.