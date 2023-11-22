Мир 22 ноября 2023, 04:45 Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников Haaretz: парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении 50 заложников и гуманитарной паузе в военных действиях в секторе Газа. Об этом написала газета Haaretz.

«Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников <…> на палестинских заключенных из израильских тюрем», — сказано в сообщении издания.

Реклама

Вечером во вторник, 21 ноября, Джо Байден сообщил о скором решении вопроса с израильскими заложниками у движения ХАМАС. По словам американского президента, стороны практически достигли договоренности, и в скором времени часть пленников вернется домой.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. По словам политика, службы безопасности полностью поддержали его. Нетаньяху добавил, что пауза в военных действиях не означает остановку операции в секторе Газа.