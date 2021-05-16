Израильский генерал рассказал о жизни в Ашкелоне под ракетным обстрелом

Сообщающие о летящих ракетах сирены в израильском городе Ашкелон срабатывают каждые 12 минут. Гражданское население каждый раз спускается в бомбоубежища. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил командующий тылом армии Израиля генерал Ори Гордин.

Он отметил, что всего за пять дней количество ракет, выпущенных по городу, составило 580 единиц.

«Каждые 12 минут ракета выпускается по Ашкелону, звучат сирены. И гражданские лица — дети, старики, женщины — должны идти и прятаться в бомбоубежище», — подчеркнул он.

Генерал Гордин подчеркнул, что ХАМАС увеличило дальность и интенсивность обстрела Израиля. Сейчас основной удар приходится на центральные районы страны.

За минувшую ночь самые массированные атаки пришлись по Тель-Авиву. Количество выпущенных палестинскими радикалами ракет превысило общее количество ударов во время операции «Несокрушимая скала» в 2014 году.

В социальных сетях появились фотографии обстрела Ашкелона.

В одном из домов снаряд пробил стену.

Осколок ракеты попал в здание местной синагоги.

Конфликт Израиля и сектора Газа обострился в минувший понедельник, 10 мая. Первоначальной причиной стало решение суда о выселении из района в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей. В городе начались протесты, которые закончились столкновением с полицией.

Радикальное движение ХАМАС выдвинуло властям Израиля ультиматум вывести силовиков с территории Восточного Иерусалима. Когда это требование не выполнили, с территории Газы полетели ракеты.

В ответ Израиль выпустил беспилотники и подогнал танки к границам анклава. По последним данным, всего с территории Газы выпустили почти три тысячи ракет. 1150 из них перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол».

Количество погибших в Израиле составило 10 человек. Среди них один военный. На территории анклава погиб 181 мирный житель, в том числе 52 ребенка.