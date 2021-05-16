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    16 мая 2021, 18:02

    Израильский генерал рассказал о жизни в Ашкелоне под ракетным обстрелом

    Анатолий Минкин

    Сообщающие о летящих ракетах сирены в израильском городе Ашкелон срабатывают каждые 12 минут. Гражданское население каждый раз спускается в бомбоубежища. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил командующий тылом армии Израиля генерал Ори Гордин.

    Израильский генерал рассказал о жизни в Ашкелоне под ракетным обстрелом

    Он отметил, что всего за пять дней количество ракет, выпущенных по городу, составило 580 единиц.

    «Каждые 12 минут ракета выпускается по Ашкелону, звучат сирены. И гражданские лица — дети, старики, женщины — должны идти и прятаться в бомбоубежище», — подчеркнул он.

    Генерал Гордин подчеркнул, что ХАМАС увеличило дальность и интенсивность обстрела Израиля. Сейчас основной удар приходится на центральные районы страны.

    За минувшую ночь самые массированные атаки пришлись по Тель-Авиву. Количество выпущенных палестинскими радикалами ракет превысило общее количество ударов во время операции «Несокрушимая скала» в 2014 году.

    В социальных сетях появились фотографии обстрела Ашкелона.

    В одном из домов снаряд пробил стену.

    Осколок ракеты попал в здание местной синагоги.

    Конфликт Израиля и сектора Газа обострился в минувший понедельник, 10 мая. Первоначальной причиной стало решение суда о выселении из района в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей. В городе начались протесты, которые закончились столкновением с полицией.

    Радикальное движение ХАМАС выдвинуло властям Израиля ультиматум вывести силовиков с территории Восточного Иерусалима. Когда это требование не выполнили, с территории Газы полетели ракеты.

    В ответ Израиль выпустил беспилотники и подогнал танки к границам анклава. По последним данным, всего с территории Газы выпустили почти три тысячи ракет. 1150 из них перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол».

    Количество погибших в Израиле составило 10 человек. Среди них один военный. На территории анклава погиб 181 мирный житель, в том числе 52 ребенка.