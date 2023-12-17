Мир 17 декабря 2023, 09:36 Израильский генерал признал ответственность за гибель пленных в Газе Начальник Генштаба ЦАХАЛ Халеви взял на себя вину за гибель 3 заложников в Газе Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/globallookpress

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Глава Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви прокомментировал гибель трех израильских заложников, похищенных группировкой ХАМАС. Он заявил, что несет ответственность за случившееся, так как является командиром. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Халеви выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что в будущем не допустит подобного развития событий.

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«Армия обороны Израиля, и я, как ее командир, несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем», — отметил глава Генштаба.

Заложники погибли от обстрелов ЦАХАЛ в районе Шеджайя в секторе Газа из-за ошибки израильских военных. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону.

Тела застреленных отправили на экспертизу, которая подтвердила, что погибшие являлись гражданами Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию и выразил соболезнования родственникам убитых.