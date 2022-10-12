Израильский эксперт Кедми заявил, что Европа не сможет найти замену российскому газу | 360°

Мир 12 октября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Израильский эксперт Кедми заявил, что Европа не сможет найти замену российскому газу

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Израильский эксперт Яков Кедми в эфире телепередачи «Соловьев LIVE» заявил, что европейские страны не смогут найти замену российскому газу, поскольку таких объемов, в которых нуждается Европа, нет нигде в мире.

Он также добавил, что ни Алжир, ни Азербайджан, ни США, ни Катар не смогут заменить «Газпром».

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«Последняя надежда ушла. США сообщили Европе: „Дорогие европейские союзники! У нас для вас газа нет и не будет. Желаем вам счастливой зимы“. Все, официально заявили — нет газа! Европа газ не получит ни по какой цене — нет в Соединенных Штатах этого ресурса для Европы», — процитировало ИА Nation News слова эксперта.

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Кедми добавил, что свои санкциями Евросоюз лишь навредил сам себе, в то время как Россия переориентируется на азиатский рынок, в частности — на Китай.

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