Израильский дипломат Яков Кедми заметил, что риск вооруженного противостояния между РФ и странами Североатлантического альянса был невелик, а после саммита Россия — США снизился до нуля. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Этот саммит, как и предыдущая встреча Байдена с руководством НАТО, еще больше уменьшил шансы на войну между НАТО и Россией», — подчеркнул Кедми.

По его словам, война может быть только между Соединенными Штатами и Россией. Он добавил, что побочным результатом вооруженного противостояния между двумя державами может стать уничтожение НАТО и части стран военного блока.