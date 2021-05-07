Израильский дипломат спрогнозировал политическое будущее Белоруссии

Израильский дипломат Яков Кедми предположил несколько сценариев развития политической обстановки в Белоруссии. Об этом сообщил Newinform.

По его мнению, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не получит поддержки в своей стране. Ее заслуги оценили только в некоторых государствах Запада, но какие-либо перспективы в политической деятельности близки к нулю.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может оставить свой пост уже в 2021 году, допустил Кедми.

«Судя по всему, Лукашенко оставит свой пост в течение года. Скорее всего, это произойдет после принятия новой Конституции», — заметил он.

Кроме того, израильский дипломат сравнил недавние протестные акции в Белоруссии с событиями на Украине в 2014 году. По его мнению, «сценарий второго Донбасса» не грозит Белоруссии, написала «Политика сегодня».

Ранее «Большая семерка» призвала Белоруссию «отпустить политзаключенных и провести новые выборы» в республике. Участники G7 выразили свою «глубокую обеспокоенность» в связи с ситуацией, сложившейся в стране на фоне состоявшегося элективного процесса.