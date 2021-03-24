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    24 марта 2021, 12:19

    Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС

    Артур Блянихов

    ВВС Израиля атаковали военные объекты ХАМАС в ответ на ракету, которая была запущена минувшим вечером из сектора Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «ХАМАС несет всею ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения», — цитирует сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля RT.

    Уточняется, что выпущенный из палестинского анклава снаряд упал в районе города Беер-Шева. Накануне туда прибыл глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.