Мир 25 ноября 2023, 20:01 Израильские войска обстреляли миротворцев ООН в Ливане Силы ООН в Ливане обвинили Израиль в обстреле миротворцев на юге Ливана Ali Hashisho / Xinhua / Global Look Press

Читать 360tv в

Представители Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попали под удар армии Израиля. Патрульную машину миротворцев обстреляли в пограничном районе Айтрун, сообщил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти в Telegram-канале.

«Огонь открыли в 12:00 по местному времени в районе Айтрун, никто из миротворцев не пострадал, но их машина повреждена», — указал он.

Реклама

По словам Тененти, обстрел произошел в период относительного затишья на границе Израиля и Ливана после объявления 24 ноября гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия еще на два месяца после того, как закончится короткое временное перемирие с ХАМАС. По его словам, такое решение приняли, чтобы добиться победы и возвращения остальных заложников.