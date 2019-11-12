Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе

Влиятельный командир палестинской группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата погиб во время израильского удара по его дому в Газе.

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«Мы только что нанесли удар по командиру „Исламского джихада“ в Газе, Бахе Абу аль-Ата. Аль-Ата был напрямую ответственен за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных», — приводит РИА «Новости» текст сообщения армейской пресс-службы Израиля.

По данным министерства здравоохранения Палестины, дом полевого командира группировки находился в восточной части эш-Шеджая на востоке сектора Газа. Вместе с аль-Ата погибла женщина. Ее имя пока не называют. Также в результате удара ранения различной степени тяжести получили два человека.

«Исламский джихад» подтвердил гибель своего командира. Убийство аль-Ата одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В заявлении канцелярии главы Израиля говорится, что аль-Ата планировал новые нападения.

Организация «Исламский джихад» появилась в Палестине в конце 1970-х годов. Главная цель группировки — создание независимого Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля.