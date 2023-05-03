Мир 03 мая 2023, 00:17 Израильские военные ударили по сектору Газа

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Военные Израиля начали наносить удары по территории сектора Газа. Это стало ответом на серию дневных ракетных обстрелов по южным районам страны, сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — уточнили в сообщении.

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По данным агентства WAFA, порядка пяти человек получили ранения в ходе обстрела. Пострадавших отвезли в городской госпиталь в Бейт-Хануне, который находится в северной части сектора. Кадры с последствиями атаки разлетелись по Сети. Судя по видео, из-за прилета образовался огненный столб, затем раздался звук взрыва.

Во вторник, 2 мая, армия обороны Израиля сообщала, что из сектора Газа по югу страны прилетело несколько десятков ракет. Пострадали минимум три мирных жителя.

Ранним утром палестинские радикалы выпустили по Израилю три ракеты. Снаряды приземлились в безлюдном районе. В сельскохозяйственном поселении Саад на юге страны объявляли воздушную тревогу. В армия обороны Израиля уточнили, что не стали выпускать перехватчиков.