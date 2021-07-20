Израильские военные обстреляли Сирию

Израильские военные атаковали город ас-Сафира под Алеппо. Значительную часть ракет удалось сбить сирийской ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны САР.

«Израильский враг в 23:37 (совпадает с московским временем) совершил воздушную атаку на несколько позиций на юго-востоке от Алеппо — в ас-Сафире. Наша ПВО отразила атаку и сбила большинство ракет врага», — написала пресс-служба в Twitter.

Пока министерство не привело других подробностей. Сведения возможных пострадавших и разрушениях еще уточняются.

Ранее под обстрел на востоке Сирии попали американские военные. Они находились вблизи нефтеперерабатывающего завода «Коноко». В результате ракетного обстрела никто не пострадал.

В начале июля Россия, Иран и Турция сделали совместное заявление по ситуации в Сирии. Страны призвали Израиль не атаковать противника на сирийской территории. В заявлении подчеркнули, что атаки нарушают международное и гуманитарное права, а также суверенитет Сирии. Израильскую сторону призвали прекратить открывать огонь.