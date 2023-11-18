Мир 18 ноября 2023, 15:13 Израильские военные ликвидировали командные центры и лаборатории ХАМАС в Газе ЦАХАЛ нанес удар по обстрелявшей Израиль ячейке боевиков ХАМАС

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Армия Израиля уничтожила в секторе Газа ячейку военных ХАМАС, которые обстреляли 17 ноября территорию еврейского государства. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военнослужащие нанесли удар по объектам в палестинском анклаве. Авиация атаковала командные центры, посты и лаборатории по производству оружия.

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«Активность в секторе Газа продолжается: обнаруживаются террористические туннели, уничтожаются террористы и наносятся удары по террористической инфраструктуре», — указали в пресс-службе.

Боевики ХАМАС 17 ноября запустили с крыши здания ракеты в сторону Израиля. В ответ на это израильская авиация обнаружила и уничтожила группу участников боевого крыла организации. ЦАХАЛ опубликовал видео с ударом по ячейке в палестинском анклаве.

Ранее израильские военные атаковали резиденцию, которая принадлежала главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. В здании проходили совещания руководства организации. ЦАХАЛ также захватил лагерь Шати, где хранилось оружие военно-морских сил палестинского движения.