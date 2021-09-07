Израильские самолеты вновь атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Самолеты и беспилотники ВВС Израиля атаковали объекты палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщил портал Donia Al Watan со ссылкой на пресс-службу армии.

Израильская атака стала ответом на запуск со стороны Палестины шаров, наполненных зажигательной смесью.

По сведениям израильских СМИ, под бомбардировки попали несколько объектов ХАМАС, которые находятся на западе и севере от города Хан-Юнис. Пока никаких данных о том, что кто-то мог погибнуть или пострадать, не приводится.

Сирийские СМИ сообщали, что ранее Израиль выпустил несколько ракет в сторону Дамаска. Большинство объектов удалось перехватить системе ПВО. Никто не погиб, однако пригороду столицы Сирии нанесен материальный ущерб. Дамаск уже несколько раз обращался в Совет безопасности ООН с просьбой повлиять на ситуацию и прекратить атаки со стороны Израиля.