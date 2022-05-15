Израильские F-16 выпустили 22 ракеты по сирийскому научному центру

Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, 16 ракет были уничтожены.

Все произошло в пятницу, 13 мая, уточнило РИА «Новости».

«Шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас», — сказал Журавлев. Он также добавил, что 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики.

В результате авиаударов со стороны Израиля погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, еще двое сирийских военнослужащих получили ранения, сообщил контр-адмирал.

Повреждения получили склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.