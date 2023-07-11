Мир 11 июля 2023, 15:50 Израильская полиция задержала более 40 протестующих против судебной реформы Kan: полиция Израиля задержала 42 участника акций протеста против судебной реформы

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В Израиле во вторник, 11 июля, с новой силой начались массовые протесты против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Полицейские задержали 42 участника акций, сообщило израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, порядка 15 человек задержали в Тель-Авиве, еще столько же — в Иерусалиме. Там участники акции перекрыли шоссе, сейчас оно уже разблокировано.

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По данным издания The Jerusalem Post, в Тель-Авиве в разгоне митингующих задействовали конную полицию, правоохранители применили водометы. Протестующие заблокировали дороги по всему Израилю, в том числе на подъезде к международному аэропорту имени Бен-Гуриона. Демонстранты установили палатки и жгли шины на перекрестках.

Акции протеста против судебной реформы продолжаются в Израиле с февраля. Самый крупный митинг прошел 1 апреля в Тель-Авиве. На него в общей сложности вышли 445 тысяч человек. В понедельник, 3 июля, протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Тогда полиция арестовала 37 демонстрантов.