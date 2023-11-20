20 ноября 2023, 10:37
Израильская авиация уничтожила трех ротных командиров ХАМАС
Авиация ЦАХАЛ уничтожила трех командиров рот ХАМАС в секторе Газа
В секторе Газа уничтожили склад оружия и трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля сообщила о результатах силовой операции в своем Telegram-канале.
Истребители ЦАХАЛ под управлением разведки и Агентства безопасности Израиля (ISA) ликвидировали трех ротных командиров ХАМАС. В соседнем здании вскрыли террористическую ячейку. Ударом израильского самолета уничтожили склад оружия и боевиков, которые там прятались.
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С 7 октября в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек, из них почти треть — дети. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после нападения ХАМАС на южные кибуцы и захвата более 200 заложников. ЦАХАЛ опубликовал кадры с камеры наблюдения в больнице «Аш-Шифа», на которых, предположительно, боевики вели взятых в плен граждан Непала и Таиланда. Медучреждение могли использовать в качестве командного пункта.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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