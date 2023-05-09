Мир 09 мая 2023, 10:24 Израильская армия нанесла удары по сектору Газа Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по 10 объектам радикалов в секторе Газа РИА «Новости»

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Израильские военные вывели из строя 10 объектов радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»* на территории сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по 10 цехам по производству оружия и военным объектам, принадлежащим террористической организации „Исламский джихад“*», — уточнили военные.

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К операции привлекли истребители и вертолеты. Военная техника нанесла удары по цехам производства оружия в городе Хан-Юнис и цемента для строительства подземных туннелей для террористов.

Разбиты также шесть военных объектов «Исламского джихада»*: пост, склады и другая инфраструктура.

Во вторник девять человек погибли в секторе Газа после израильского обстрела. Среди них и гражданин России Джамал Абу Хасван. Мужчина погиб вместе с женой и сыном.

* «Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.