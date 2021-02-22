Израилю предсказали развитие «вакцинного туризма»

После открытия границ Израиль может превратиться в один из центров «вакцинного туризма». Об этом РИА «Новости» заявил местный адвокат Эли Гервиц.

Он отметил, что по доле вакцинированного населения Израиль занимает первое место в мире. По данным Минздрава страны, первую дозу вакцины получили 4,5 миллиона жителей, вторую — 3,2 миллиона. В Израиле проживают примерно 8,9 миллиона человек. таким образом, к 22 февраля там вакцинировали 50,5% населения.

По словам Гервица, в Израиле стремятся добиться максимального охвата вакцинами всех жителей старше 16 лет. Кроме того, там прививают не только граждан страны, но и иностранцев, включая нелегалов.

Сейчас границы Израиля закрыты. Когда их откроют, в страну могут потянуться те, кто не смог поставить прививку на родине.

«Мы наблюдаем большую заинтересованность у граждан разных стран на вакцинацию в определенных государствах, у которых доступная система здравоохранения и достаточное число инъекций», — пояснил собеседник.

Гервиц напомнил, что до пандемии Израиль был одним из центров медицинского туризма.