Семья из США пронесла в аэропорт найденную в Израиле бомбу

В Израиле пришлось эвакуировать аэропорт Бен-Гурион. У летевшей в США семьи нашли в багаже старый артиллерийский снаряд. Американцы хотели забрать его домой как сувенир.

Боеприпас путешественники из Соединенных Штатов обнаружили во время посещения Голанских высот, сообщила газета The Times of Israel. В этом районе шли бои во время Шестидневной войны 1967 года, а наземные мины, колючая проволока и другие отголоски сражений есть до сих пор.

Найденную бомбу семья забрала на память, завернув ее в полиэтиленовый пакет. При проверке багажа американцы показали находку службе безопасности. В итоге в воздушной гавани объявили эвакуацию.

В терминале началась паника. Одного 32-летнего израильтянина пришлось госпитализировать: он упал с конвейерной ленты для багажа.

Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что снаряд не опасен и разрешили пассажирам вернуться в зону вылета. Американскую семью пустили в самолет после непродолжительного расследования.