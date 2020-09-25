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    25 сентября 2020, 18:33

    Израиль запретил вылетать из страны

    Алена Макаренко

    Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны на фоне очередных карантинных мер. Об этом рассказала министр транспорта Мири Регев, ее слова привела газета The Times of Israel.
    Израиль запретил вылетать из страны

    «Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14:00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя», — отметила глава ведомства.

    При этом въезд в страну для граждан Израиля останется открытым, написала «Русская планета».

    С 25 сентября в Израиле ужесточили режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Теперь граждане обязаны оставаться в радиусе одного километра от дома. Закрыты все частные предприятия, кроме тех, деятельность которых жизненно важна.

    Синагоги можно будет открыть только 27–28 сентября на время празднования Йом-Кипура — дня покаяния, отпущения грехов. При этом в культовые учреждения пустят небольшие группы людей.

    В последний месяц в Израиле резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после ослабления ограничительных мер. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял семь тысяч.

    Всего за время пандемии в Израиле зафиксировано более 206 тысяч случаев коронавируса, из них 1,3 тысячи пациентов умерли.

    Новости SMI.FM