Израиль запретил вылетать из страны

«Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14:00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя», — отметила глава ведомства.

При этом въезд в страну для граждан Израиля останется открытым, написала «Русская планета».

С 25 сентября в Израиле ужесточили режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Теперь граждане обязаны оставаться в радиусе одного километра от дома. Закрыты все частные предприятия, кроме тех, деятельность которых жизненно важна.

Синагоги можно будет открыть только 27–28 сентября на время празднования Йом-Кипура — дня покаяния, отпущения грехов. При этом в культовые учреждения пустят небольшие группы людей.

В последний месяц в Израиле резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после ослабления ограничительных мер. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял семь тысяч.

Всего за время пандемии в Израиле зафиксировано более 206 тысяч случаев коронавируса, из них 1,3 тысячи пациентов умерли.