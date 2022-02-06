Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие на Украину

Власти Израиля запретили Эстонии, Латвии и Литве поставлять свое оружие на Украину. Об этом сообщил портал Breaking Defense со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, Минобороны страны запретило странам Балтии поставлять израильское вооружение на Украину. Решение объяснили тем, что украинская сторона может попытаться заполучить ПТРК «Спайк». Этим комплексом обладают все страны Прибалтики.

Как отметили журналисты, Израиль озвучил свое требование к Эстонии, Латвии и Литве еще в декабре 2021 года. Это было сделано, чтобы не портить отношения с Россией, написало издание «Политика сегодня».

Автор статьи пояснил, что Израиль заинтересован в хороших отношениях с российской стороной, так как хочет иметь возможность действовать в Сирии. Власти страны намерены пресекать поставки иранского оружия «Хезболле».

В последнее время страны Запада все чаще говорят о «российской агрессии». Россию обвиняют в стягивании войск к украинской границе и подготовке вторжения. Российские власти уже неоднократно отвергали все подобные заявления.