Израиль закрыл въезд для украинцев без специального разрешения
Власти Израиля разрешили украинцам приезжать на территорию страны только по специальному разрешению. Причем въехать смогут не более пяти тысяч человек. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.
Как пояснили в диппредставительстве, перед поездкой в Израиль украинцы должны заявку и получить специальное разрешение. Документ будет предоставлять израильское МВД приоритетным категориям людей при определенных условиях.
«Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля», — подчеркнули в посольстве.
Страна сможет принять максимум пять тысяч украинцев. При этом въезд для беженцев будет закрыт. Решение израильских властей уже раскритиковал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении», — написал он в Facebook.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонные переговоры. Глава РФ назвал варварской акцией атаку центра Донецка украинскими военными.