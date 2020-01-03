Израиль закрыл доступ к Голанским высотам после убийства Сулеймани

«В свете сложившейся ситуации было решено, что гора Хермон не будет открыта для посетителей в пятницу. Никаких других дополнительных мер в сфере безопасности для жителей Голанских высот предприниматься не будет», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу израильской армии.

Там также сообщили, что после гибели Сулеймани министр обороны Израиля созвал экстренной совещание с главами спецслужб и армейским командованием.

Американские беспилотники атаковали аэропорт в Багдаде, где находился Сулеймани, по приказу президента США Дональда Трампа. В результате нанесенного американцами ракетного удара был убит не только Сулеймани, но и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Они оба находились в колонне автомобилей. Ранения получили 12 иракских военнослужащих.

Пентагон подтвердил атаку, сообщив, что Сулеймани и его спецподразделение «Кудс» ответственно за гибель американских и коалиционных военных, а также за протесты у посольства США в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.