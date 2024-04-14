14 апреля 2024, 13:42
Израиль заявил об ударе по объекту «Хезболлы» в Ливане
Производственный объект «Хезболлы» в Ливане подвергся атаке со стороны Израиля
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударе по крупному производственному объекту «Хезболлы» в глубине Ливана. Это стало ответом на обстрелы израильской территории.
«В ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту „Хезболлы“ по производству оружия в районе Наби-Шита», — сообщила израильская армия.
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Израиль и «Хезболла» с октября 2023 года регулярно обмениваются ударами. Ливанская группировка шиитского толка, поддерживаемая Ираном, призывает к уничтожению Израиля.
В пятницу, 12 апреля, «Хезболла» выпустила порядка 40 ракет по израильской территории. ЦАХАЛ перехватил часть из них, остальные упали на открытой местности.
Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира «Хезболлы» на территории Ливана.
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