Израиль заявил о запуске трех ракет из сектора Газа

По израильской территории из сектора Газа выпустили три ракеты. Одну из них перехватила система ПРО «Железный купол». Два снаряда взорвались у забора безопасности.

Об атаке пресс-служба армии Израиля сообщила в Twitter.

Взаимными ударами Израиль и Сирия обменялись 22 апреля. Сирийская ракета класса «земля-воздух» была выпущена в направлении пустыни Негев. Израиль ответил огнем по выпустившей ее зенитной батарее. Сирийское правительство сообщило о четырех пострадавших.

За неделю до этого израильское судно было вблизи берегов эмирата Эль-Фуджейра (ОАЭ) было атаковано ракетой, запущенной с беспилотника или какого-либо другого судна. Сухогруз Hyperion Ray ушел на ремонт в ближайший порт.