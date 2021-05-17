Израиль заявил, что палестинские радикалы из Газы выпустили 60 ракет за 12 часов
Палестинские радикалы за 12 часов выпустили для атаки по Израилю по крайней мере 60 ракет, из них 10 разорвались. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«С 19:00 (совпадает с московским) до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО „Железный купол“ перехватила десятки ракет», — сказано в заявлении военных, которое процитировал ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что израильские военные провели третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. Военнослужащие проинформировали о том, что 54 израильских истребителя нанесли удары по 35 военным объектам и 15 километрам тоннелей в северной части сектора Газа.
Обстрелы сектора Газа территорий Израиля и ответные атаки продолжаются уже неделю. Поводом для обострения конфликта стало решение израильского суда о выселении арабов из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме.