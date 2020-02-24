Израиль заявил, что атаковал «Исламский джихад»* в Сирии

«Мы только что ударили по террористическим целям „Исламского джихада“* в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по израильским гражданским лицам», — указано в официальном Twitter-аккаунте израильских военных.

До этого сирийские СМИ сообщали, что армия Сирии с помощью ПВО отражали атаки в небе над Дамаском. Четыре палестинца получили ранения.

Ранее Израиль сообщал, что всего на его территорию (Ашкелон и некоторые другие приграничные поселки) боевики выпусти 21 ракету, 13 из которых смогла перехватить система противоракетной обороны «Железный купол».

Накал обстановки на Ближнем востоке случился утром в минувшее воскресенье. Израиль атаковал палестинскую группировку, которая якобы планировала заложить бомбу у разделительного забора. По словам израильских военных, люди из этой группы пытались также подложить взрывные устройства на границе.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.