Мир 12 апреля 2023, 10:02 Израиль выразил готовность стать посредником в переговорах России и Украины Посол Бен Цви: Израиль готов предоставить площадку для диалога России и Украины Unsplash

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Израиль готов выступить посредником в российско-украинском переговорном процессе, заявил в интервью «Известиям» посол страны в РФ Александр Бен Цви. По словам дипломата, для этого необходимо, чтобы обе стороны изъявили желание пойти на контакт.

Бен Цви добавил, что, если Россия и Украина обратятся с просьбой организовать переговоры, Израиль всегда готов предоставить площадку для диалога.

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«Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась», — подчеркнул он.

Посол выразил уверенность, что стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. При этом не будет иметь значения, кто выступит посредником — Израиль или другая сторона. Главное — это желание договориться.

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной», — добавил Бен Цви.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что власти страны не принимали решения о возможном начале поставок оружия Украине. Страна продолжает ограничиваться гуманитарной помощью.