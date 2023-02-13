13 февраля 2023, 00:33
Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Посол на Украине Бродский: Израиль готов быть посредником в переговорах России и Украины
Израиль готов сыграть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
«Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы», — сказал Бродский.
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Он отметил, что передает слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине сорвали страны Запада. По его утверждению, западные лидеры приняли решение «громить Путина, а не договариваться».
Готовность стать посредником в переговорах между Россией и Украиной уже высказывали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Франции Эммануэль Макрон, а также Ватикан.
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