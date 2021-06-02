Израиль выбрал нового президента

В среду в Израиле в ходе тайного голосования на пленарном заседании Кнессета избрали 11-го президента. Им стал Ицхак Герцог. Об этом сообщило государственное израильское радио Kan.

Ицхак Герцог — глава еврейского агентства «Сохнут», которое занимается связями с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль. Он сын шестого израильского президента Хаима Герцога. Герцог сменит на посту Реувена Ривлина.

Вторым кандидатом на пост была женщина — Мирьям Перец. В 2018 году она была удостоена престижной премии за вклад в «укрепление израильского духа».

Президент в Израиле выполняет в основном церемониальные функции, он избирается депутатами Кнессета на один семилетний срок. Отстранить главу государства от должности может только парламент, если за это проголосуют три четверти депутатов.

В конце мая власти Израиля внесли Россию и Аргентину в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Жителям страны запретили выезд в обозначенные государства с 31 мая, уточнил RT. За все время пандемии в Израиле выявили почти 840 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли 6408 человек.