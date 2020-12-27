Израиль ввел третий в 2020 году тотальный карантин
Строгие ограничения вступили в силу 27 декабря, в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве). Карантин продлится до 9 января.
Гражданам запрещено отдаляться от дома более чем на километр и ходить друг к другу в гости. Закрываются все торговые точки, кроме магазинов с товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены. Ресторанам разрешено работать только навынос. Кроме того, приостанавливают работу пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы. Также не работают салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, торговые центры, рынки и музеи.
Временно нельзя организовать экскурсию или поход. С 28 декабря приостановится действие «режима зеленых островов» в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря. Благодаря ему гостиницы функционировали для внутреннего туризма несколько недель назад.
Штраф за нарушение 500 шекелей (около 11,5 тысячи рублей).
Детские сады продолжат работу. В школах первые-четвертые и 11-12-е классы продолжат обучение.
Предыдущий карантин был введен в Израиле 18 сентября и спустя неделю ужесточен до тотального. Первый в 2020 году карантинный период действовал с марта по май. В обоих случаях после отмены большинства ограничений в стране возобновлялся рост числа инфицированных коронавирусом.
Всего в Израиле выявлено 400 099 заразившихся.