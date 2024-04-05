Мир 05 апреля 2024, 13:04 Израиль временно закрыл почти 30 дипмиссий из-за угроз Ирана Sky News: Израиль приостановил работу 28 посольств после угроз Ирана Unsplash

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Израильские власти приостановили работу 28 своих дипломатических миссий по всему миру из-за угроз со стороны Ирана. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiya.

«Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Ирана отреагировать на взрыв его консульства в Дамаске», — передали авторы материала.

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Израиль серьезно относится к каждой угрозе, заявил представитель армии страны. Последние шесть месяцев государство «ведет войну на несколько фронтов», поэтому готово ко всем сценариям.

Израильские военные 1 апреля ударили по дипломатическому кварталу в Дамаске, где находится консульство Ирана. Погибли шесть сирийцев и семь военных советников Корпуса стражей Исламской революции, включая бригадного генерала Мохаммада Захеди, который крайне плотно работал с Сирией и ливанской «Хезболлой».

Ранее американские спецслужбы предупредили Израиль о возможной атаке со стороны Ирана. Как предположил политолог-востоковед Александр Каргин, страна не станет действовать напрямую, а привлечет для этого посредников — движение «Хезболла» или хуситов.