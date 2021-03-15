Израиль возобновит международное авиасообщение с 16 марта. Но только для своих граждан

Правительство Израиля объявила о возобновлении международного авиасообщения со вторника, 16 марта. Как сообщила газета Haaretz, каждый день страна начнет принимать не более трех тысяч граждан, которые остались за границей из-за пандемии.

Министерство здравоохранения получило право отменять любой рейс, если выяснится, что кто-то из пассажиров несет угрозу здоровью населения.

На сегодняшний день Израиль принимает самолеты только из ограниченного числа городов, включая Лондон, Париж, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне и Киев.

По данным министерства иностранных дел страны, количество застрявших за границей граждан составляет 1300 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что жители страны, начиная со вторника могут вернуться домой из любой точки Земли. Издание отметило, что решение о возобновлении авиасообщения для возвращения израильтян домой кабинет министров принял за неделю до очередных выборов в Кнессет.

Для туристов Израиль может открыться летом 2021 года. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. В качестве предварительной даты он назвал июль.

Иностранцы могут въехать в Израиль, начиная с 8 марта только в исключительных случаях. Кроме заполнения специальной формы требуется разрешение на въезд в страну и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После прилета всем туристам, как и гражданам Израиля, нужно две недели провести в карантине.