Мир 12 мая 2023, 13:15 Израиль возобновил удары по радикалам в секторе Газа Армия Израиля возобновила ракетные удары по базам «Исламского джихада» в секторе Газа РИА «Новости»

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Днем 12 мая армия Израиля возобновила бомбардировки объектов группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Удары нанесли после того, как радикалы обстреляли территорию страны, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление вооруженных сил.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам „Исламского джихада“* в секторе Газа», — объявила пресс-служба.

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Сигнал воздушной тревоги зазвучал на юге, у предгорий Иерусалима и в районе поселений Гуш-Эцион. По подсчетам израильской армии, с 9 мая со стороны Палестины выпустили 866 ракет, из которых 260 перехватила система ПВО «Железный купол».

Израильские военные в рамках операции «Щит и стрела» ударили по 215 объектам исламистов. В зоне поражения — ракетные установки и военные посты.

Новую атаку устроили после того, как радикалы выпустили по Израилю девять ракет. Четыре из них перехватили, остальные взорвались.

* «Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.