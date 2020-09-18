Израиль вернул жесткие карантинные меры после роста случаев коронавируса

По решению властей прекратили работать торговые центры, магазины промышленных товаров, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы и спортивные залы.

Первоначальный запрет для жителей отходить от дома на 500 метров смягчили. Разрешенное расстояние увеличили до одного километра. Под это правило не попадают случаи для оказания срочной медицинской помощи, похороны или поездки на работу. Разведенные родители могут встречаться для передачи детей. Также можно заниматься спортом при условии, что до места человек не добирался общественным транспортом.

Государственные и жизненно важные предприятия продолжат работать, но с переводом части сотрудников на удаленную работу. Кроме того, остаются открытыми аптеки и продуктовые магазины. Жителям разрешили ходить на пляж, но только для того, чтобы купаться.

При этом израильтянам запретили ходить в гости или в чужие дома. Исключение сделали только для оказания срочной помощи. Таксистам разрешили возить только одного пассажира.

Закрываются школы и детские сады — за исключением учреждений для трудных подростков и детей с особенностями развития.

Обязательно ношение масок везде, кроме мест проживания, и соблюдение социальной дистанции в два метра. На открытом пространстве нельзя собираться группами более 20 человек, а в закрытом помещении — более 10 человек. Это касается проведения молитв во время праздника Йом Кипур (День искупления), который в этом году отмечается 27−28 сентября.

За выполнением мер будут следить сотрудники полиции. Нарушителей оштрафуют на сумму до 5000 шекелей (110 тысяч рублей).

Рост новых случаев коронавирусной инфекции в Израиле начался в августе. В начале пандемии власти уже вводили ограничения, но после их ослабления ежедневно в стране фиксируют от четырех до пяти тысяч новых случаев заражения. В настоящее время в стране болеют около 45 тысяч человек.