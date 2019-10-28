Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля будут в ускоренном порядке рассматривать просьбы граждан РФ о предоставлении политического убежища.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля, решение об ускоренной процедуре было принято из-за «туризма беженцев».

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«В последние годы мы наблюдаем такой феномен как „туризм беженцев“. Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу», — приводит агентство текст заявления ведомства.

Именно это явление создало большую нагрузку на систему в целом и на отделение, которое занимается рассмотрением вопросов предоставления убежища.

Ранее источник в дипкругах сообщил РИА «Новости», что в последнее время россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль. Только за первое полугодие на границе отправили назад около трех тысяч человек.

Израильская сторона объясняет участившиеся случаи тем, что россияне стали чаще приезжать в страну в поисках заработка. Пользуясь безвизовым режимом для туристов, граждане России въезжают в Израиль, а потом оформляют запрос на политическое убежище.

После этого какое-то время работают в стране, пока власти рассматривают просьбу.