Мир 15 января 2024, 09:56 Израиль упрекнули в невыполнении поставленных задач в Газе Аналитик Саада: Израиль не добился целей за 100 дней войны в Газе Mohammed Talatene / Global Look Press

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Власти Израиля так и не смогли добиться поставленных ими целей за 100 дней войны в секторе Газа. Заложников так и не освободили, а ХАМАС до сих пор проводит атаки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил писатель и политический аналитик Мхаймер Абу Саада.

По его словам, армия Израиля убила и ранила около 4% палестинцев в анклаве и разрушила около 70% инфраструктуры. При этом изначальной целью боевых действий было уничтожение боевиков ХАМАС, отстранение представителей палестинского движения от власти в Газе и освобождение израильских заложников.

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«Однако Израиль до сих пор не расправился с ХАМАС и не уничтожил его военный потенциал, а также не освободил своих заложников из Газы с помощью военной силы», — подчеркнул Абу Саада.

Радикалы не прекращают сопротивляться. Более того, по его словам, ХАМАС смог навязать свою идеологию и в самом Израиле, почти расколов политическое и военное руководство страны.

По данным агентства Axios, президент США Джо Байден разочарован поведением премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху, который отказался следовать плану Соединенных Штатов по ситуации в Газе.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что американские власти обсуждают с Израилем переход к менее интенсивной фазе боев в анклаве. Однако США не призывают прекратить борьбу с боевиками ХАМАС.