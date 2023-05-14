Мир 14 мая 2023, 17:45 Израиль уничтожил всех главарей «Исламского джихада» в Газе Премьер Израиля Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил всю верхушку «Исламского джихада» в Газе РИА «Новости»

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Всех главарей «Исламского джихада»* удалось уничтожить в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что операция ЦАХАЛ «Щит и стрела» завершена, сообщило РИА «Новости».

«Мы ликвидировали всю верхушку „Исламского джихада“* в Газе. Ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов „Джихада“*, склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», — заявил Нетаньяху.

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Он выразил благодарность командирам и бойцам ЦАХАЛ, сотрудникам службы безопасности ШАБАК, а также всем израильтянам за стойкость.

Операцию «Щит и стрела» начали проводить в ночь на 9 мая. За это время по территории Израиля выпустили около тысячи ракет. Во время атак некоторые снаряды повредили жилые дома. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

* «Исламский джихад» — организация признана террористической и запрещена в РФ.